Rimettersi in forma dopo le feste: le tisane fatte in casa sono l’ideale

Per rimettersi in forma dopo queste lunghe feste dove abbiamo un pò mangiato di tutto, possono essere le tisane, quelle fatte in casa, ad aiutarci per riprenderci, si possono fare quelle drenanti, le depuranti, le sgonfianti. Abbinarle dopo le grandi abbuffate ad una dieta sana ed equilibrata, sono un’ottima idea; le tisane sono ideali per riprenderci, si possono bere durante la giornata o prima di andare a letto.

Andiamo a vedere alcune tisane fatte in casa che possono essere utili per rimetterci in forma

Le tisane che si fanno in casa possono avere differenti scopi tra di loro, possono essere depurative, drenanti e dimagranti, andiamo a vedere un esempio:

1)Depurativa naturale, fatta con acqua, zenzero e limone:

Ingredienti

acqua

1 limone

un pezzetto di zenzero fresco o 1 cucchiaino di zenzero in polvere

1/2 cucchiaio di miele

Bisogna mettere a riscaldare acqua senza farla bollire, grattugiate poi lo zenzero nella tazza, aggiungere mezzo limone premendone il succo, mettere il miele e infine l’acqua.

2)Drenante allo zenzero e curcuma:

Ingredienti

2,5 litri di acqua

220 grammi di zenzero

il succo di 2 limomi

2 cucchiai di miele

50 grammi di curcuma fresca

1 finocchio fresco o 3 cucchiai di semi

a piacere 4/5 figlio di alloro o 50 ml di mirtillo

Bisogna pulire la curcuma, il finocchio e lo zenzero e metterlo in una pentola fino ad ebollizione. Una volta raffreddata bisogna prima filtrarla e poi aggiungere miele e limone.

3)Elisir dimagrante:

Ingredienti

1 1/2 di acqua

2 limoni

10 foglie di alloro

4 pompelmi rosa

50 grammi di zenzero o 2 cucchiai in polvere

Sbucciare lo zenzero e dividetelo in due e insieme alle foglie d’alloro e metteteli in una pentola con l’acqua e portatela ad ebollizione. Una volta raffreddata togliete lo zenzero e l’alloro e aggiungete i limoni e i pompelmi, mettetelo in frigorifero e bevete lo durante la giornata.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube