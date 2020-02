Riscatto agevolato con opzione contributiva: cosa comporta e come fare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Potendo accedere all’opzione contributiva deve procedere presentando la domanda di riscatto telematicamente o tramite il portale dell’INPS (se in possesso del PIN dispositivo) o tramite il contact center o avvalendosi dell’aiuto di un patronato o un professionista abilitato.

Per esercitare l’opzione contributiva è necessario avere:

Per coloro che hanno contributi versati prima del 1996 il riscatto è stato reso possibile dalla circolare INPS del 22 gennaio, la numero 6 del 2020. Con questa circolare l’INPS chiarisce che anche chi ha contribuzione versata prima del 1996 può accedere al riscatto laurea agevolato esercitando la facoltà per l’opzione contributiva prevista dalla legge Dini del 1995.

in caso di risposta positiva come mi devo comportare?

vorrei riscattare in regime agevolato solo i 6 anni di laurea ( i 4 anni di specialità rientrerebbero nel cumulo gratuito ENPAM )

specializzazione in ginecologia conseguita nel 1992 .

Alla luce della circolare INPS 6/2020 chiedo se è possibile nel mio caso il riscatto agevolato degli anni di laurea antecedenti al 1996, optando per il sistema contributivo coma da legge Dini del 1995.

Il riscatto della laurea consente di valorizzare ai fini previdenziali gli anni dedicati allo studio universitario che hanno portato al conseguimento del titolo di studio. Grazie a quanto introdotto dal decreto legge numero 4 del 2019, è possibile riscattare in maniera agevolata gli anni di studio. Infine, dopo i chiarimenti della circolare INPS numero 6 del 2020 è possibile riscattare in maniera agevolata anche periodi di studi antecedenti il 1996. Vediamo di cosa si tratta.

