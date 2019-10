Riscatto contributi anno militare: dove si presenta?

Abbiamo parlato della possibilità di presentare domanda per riscattare l’anno di leva e valorizzare, di conseguenza, il periodo di militare ai fini pensionistici. Nel riscatto gratuito, infatti, il periodo di leva obbligatoria viene coperto da contribuzione figurativa valida ai fini del diritto e della misura per la pensione (tali contributi, quindi, sono utili sia per raggiungere il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla misura che per il calcolo dell’assegno pensionistico).

Riscatto leva:: dove presentare domanda

Un nostro lettore ci chiede:

Buongiorno, vorrei sapere dove si presenta la domanda per riscattare i contributi dell’anno di leva?

La domanda per il riscatto dell’anno di militare va presentata all’INPS in modalità esclusivamente telematica ma è possibile farsi assistere anche da un CAF o professionista abilitato.

La domanda può essere compilata anche autonomamente online ma è necessario essere in possesso del PIN INPS.

La domanda può essere inoltrata in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;

telefono – chiamando il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico

patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Domanda riscatto militare: documenti

Per presentare domanda il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione: