Riscatto contributi servizio militare, se smarrito il congedo cosa fare?

Per riscattare il periodo contributivo del servizio militare bisogna fare domanda all’Inps allegando il congedo, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, non trovando più il congedo come posso fare per recuperare la anno di leva? 1 giugno 1979/ 1 giugno 1980. Aeronautica militare v.a.m.

Congedo servizio militare smarrito cosa fare?

Se il congedo del servizio militare di leva è andato smarrito, non è possibile chiedere un duplicato; è possibile richiedere il foglio matricolare che può essere utilizzato in sostituzione del congedo. Per richiedere il foglio matricolare, secondo quanto riporta il Ministero della Difesa, bisogna fare richiesta presso l’arma alla quale si è svolto il servizio militare. Quindi, in base al servizio svolto bisogna presentare domanda ai centri di competenza che sono raggruppati nel modo seguente:

per l’ Esercito la competenza è svolga Centri Documentali di appartenenza (ex Distretti Militari), sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per la Leva ed i Volontari di Truppa;

per l' Aeronautica la competenza è svolta: Ufficiali e Sottufficiali: Persomil 12ª Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma – 06 5170 50865;

per la Marina la competenza è svolta di Persomil 11ª Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma, sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per la Leva ed i Volontari di Truppa – 06 5170 50153;

per la Leva e Volontari di truppa : "Deposito matricolare" sito in P.zza Guerriero Gonzaga n. 17 CAP 05018 Orvieto, tel. n. 0763 342811/23;

per i Carabinieri per i primi 10 anni la competenza è svolta dal Comando Generale dell'Arma sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per i Volontari di Truppa, poi diventano competenti i centri Documentali.

Come presentare domanda

La domanda va presentata presso i centri documentali che hanno sostituito i vecchi Distretti Militari, presso la residenza che si aveva quando si è svolto il servizio militare di leva.

Per il rilascio del foglio matricolare bisogna presentare domanda scritta con tutte le generalità e l’uso di destinazione, ad esempio uso pensionistico.

Risposta

Lei può chiedere il foglio matricolare facendo domanda all’arma dell’Aeronautica di appartenenza. Ho redatto un fac simile che può compilare e presentare all’ente, lo può scaricare qui: Foglio matricolare servizio militare: fac simile di domanda e istruzioni per la richiesta