Riscatto laurea agevolato per anni a cavallo del 1996: come si procede?

Il DL 4/2019 ha introdotto la possibilità del riscatto agevolato della laurea per gli anni di studio che si collocano nel sistema contributivo e, quindi, dal 1 gennaio 1996. Per chi ha iniziato gli studi dopo questa data, quindi, la possibilità di riscatto agevolato è per tutta la durata legale del corso di laurea. Ma come deve comportarsi per chi ha iniziato prima di tale data e si trova con gli anni di studio a cavallo del 1996? Cerchiamo di capirlo.

Riscatto agevolato laurea

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno,

sono un lavoratore dipendente e lavoro dal 2002. Mi sono iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Civile della durata di 5 anni nell’Ottobre del 1994.

Quanti anni (o anni e mesi) posso riscattare godendo del riscatto agevolato? Come vengono calcolati gli anni per il riscatto agevolato quando si è a cavallo del 1 Gennaio 1996? La normativa infatti specifica che possono godere del riscatto anticipato gli anni di laurea dal 1 Gennaio 1996.

Vi ringrazio anticipatamente.

Cordiali Saluti,

La normativa del riscatto laurea agevolato prevede che possano essere riscattati con prezzo agevolato soltanto gli anni di studio che si collocano nel sistema contributivo e che è possibile il riscatto di tutto o di parte del periodo di studi.

Per procedere al riscatto agevolato degli anni di studi universitari, quindi, nel suo caso, è possibile riscatta il periodo da 1 gennaio 1996 al termine del corso di studi, che dovrebbe coincidere con la data di ottobre 1999, sena considerare eventuali periodi fuoricorso che non sono riscattabili.

