Riscatto laurea per andare in pensione: calcolo e importo da pagare

Abbiamo esaminato che non sempre è utile effettuare il riscatto laurea per il pensionamento. In questo articolo analizziamo quale potrebbe essere il costo effettivo da sostenere per riscattare il corso di laurea rispondendo ad un nostro lettore e confrontando il costo del riscatto ordinario e agevolato.

Riscatto della laurea: quanto costa?

Grazie infinitissime Sig.ra Tortora , è stata molto chiara nell’ inquadrare i vari aspetti della mia condizione di lavoro attuale.

Se posso ancora permettermi di disturbarla, a questo punto approfitto della sua bravura ed efficienza in materia. Ma volendo posso riscattare anche un singolo anno o più del corso di diploma di laurea? Mi vergogno….. (parecchio) però mi piacerebbe sapere a quanto potrebbe ammontare l’ importo totale o parziale di quegli anni trascorsi. Ultimamente non mi sento proprio così bene.

Credo che lei sia la più speciale delle consulenti di questo mondo. Non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza.

La saluto cordialmente.

Non si deve preoccupare, noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare tutte le persone che ci scrivono. Nel riscatto laurea, bisogna considerare che le situazioni sono diverse per ogni lavoratore: carriere discontinue, diverse qualifiche, ecc.

Io non le posso fare un calcolo preciso, in quanto non conosco nel dettaglio la sua situazione, posso comunque ipotizzare una situazione reddituale standard.

Riscatto laurea: importo da pagare

Ipotizziamo su una base generale il riscatto della laurea considerando l’ultimo imponibile lordo annuale percepito di circa 24.000 euro (bisogna considerare l’imponibile effettivo riportato nell’ultimo CUD).

Il calcolo del riscatto della laurea di 2 anni è il seguente:

Riscatto ordinario € 15.840,00

Riscatto agevolato € 10. 480,00

Differenza percentuale tra agevolato e ordinario del 33,84%

Per approfondimenti, consiglio di leggere:

Le consiglio di rivolgersi ad un patronato e con loro verificare l’importo in base al suo imponibile reddituale e la possibilità di aderire all’ordinario o a quello agevolato.

