Ormai tutti sappiamo che è possibile riscattare gli anni di studio impiegati per il conseguimento della Laurea. Ma forse non tutti sanno che anche i corsi per la formazione e la qualifica personale possono essere oggetto di riscatto ai fini previdenziali. Ci sono, però, delle condizioni da rispettare per poter procedere con questo tipo di riscatto. Cerchiamo di capire meglio.

Riscatto qualifica professionale, quando è possibile

Un lettore scrive per chiedere:

Ho conseguito la qualifica di riparatore …. elettronici al Centro Formazione Professionale “Mario Enrico” di Via Bardonecchia a Torino, negli anni che vanno da ottobre 1976, a giugno 1979, con dati riportati sul libretto del lavoro.

L’INPS: dice che non sono validi a livello di conteggio contributivo per anzianità pensionistici perché il timbro non è messo dal lato contributivo.

E’ possibile/fattibile riscattare questi tre anni?

Per quanto riguarda i primi due anni di corsi di formazione professionale il riscatto è possibile solo nel caso che gli stessi siano stati necessari per ricoprire uno dei posti di lavoro svolti durante la propria carriera lavorativa (o per la prosecuzione della stessa).

Il terzo anno dei corsi di formazione professionale possono essere riscattati, in base all’articolo 8, comma 1, lettera b, del dlgs 274/91 solo se di durata superiore ad un anno e solo se sono stati seguiti dopo il conseguimento di un diploma di scuola superiore. In un chiarimento dell’INPS successivo a tale decreto legislativo, inoltre, si specifica che il diploma di scuola superiore può essere di durata biennale, triennale, quadriennale o anche quinquennale.

Nel suo caso, quindi, può riscattare i primi 2 anni del corso di qualifica professionale solo se lo stesso era necessario per uno dei lavori che ha poi svolto durante la sua carriera lavorativa. Per quanto riguarda il terzo anno, invece, può essere riscattato solo nel caso che il corso di qualifica professionale sia stato seguito dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore (di qualsiasi durata da 2 a 5 anni).

