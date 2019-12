Riscatto qualifica professionale, attenzione non sempre è possibile

Anche se non sono in molti a saperlo gli studi che possono essere riscattati non sono soltanto quelli universitari. E’ possibile, in alcuni casi, anche riscattare gli studi che hanno portato al titolo di studi per qualifica professionale, ma non sempre. Cerchiamo di chiarire la questione.

Riscatto qualifica professionale

Un lettore ci scrive:

Salve ,vorrei chiedere informazioni se possibile e ringrazio anticipatamente :Negli anni 86/87/88 ho frequentato un corso biennale di qualifica professionale e ultimo di specializzazione ,sono in possesso dei regolari Attestati sia di qualifica e specializzazione,in quegli anni si era in possesso del libretto di lavoro che veniva durante il periodo scolastico consegnato alla scuola e durante il periodo estivo iscrizione ufficio di collocamento,ricordo che mi veniva detto che questo periodo poteva essere riscattato a fini pensionistici .Vorrei sapere se è possibile oppure no come mi è stato risposto all’INPS ? Grazie

La formazione professionale, studio e ricerca, a patto che abbiano portato al conseguimento del titolo di studio, possono essere riscattati solo se successivi al 31 dicembre 1996. E’ possibile chiedere il riscatto solo nel caso che il corso professionale che è contenuto nell’apposito decreto del Ministero del Lavoro e solo quando gli anni di studio in questione hanno portato all’acquisizione di competenze o titoli richiesti per l’assunzione o alla progressione di carriera.

Nel suo caso, pur non sapendo quale qualifica professionale ha ottenuto, purtroppo devo risponderle che ha ragione l’INPS, non uò riscattare il periodo poichè si colloca posteriormente al 1997.

