Riscatto servizio militare anche dopo il pensionamento è possibile

Non tutti lo sanno ma l’anno si servizio militare può essere riscattato ai fini contributivi. Il riscatto però, non è automatico ma va presentata apposita domanda per il riscatto. Quando va presentata la domanda? Chi può presentarla e in quale periodo della vita lavorativa?

Riscatto anno militare

L’anno di servizio di leva può essere riscattato ai fini previdenziali con il riconoscimento di contribuzione figurativa valida sia al diritto che alla misura della pensione (i contributi figurativi sono validi, quindi, sia al raggiungimento dei requisito di accesso che al calcolo dell’assegno pensionistico).

La domanda di riscatto del servizio militare può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa anche se non si sta presentando alcuna domanda coincidente. La domanda, quindi, non va presentata per forza al momento del pensionamento ma anche prima.

Che succede, però, al lavoratore pensionato che non ha presentato domanda di riscatto del periodo di servizio militare prima di accedere alla pensione? Niente paura, la domanda può essere presentata anche successivamente al pensionamento.

Sul sito dell’Inps, infatti, si legge “La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.”.

Questo, quindi, significa che presentando la domanda dopo l’accesso alla pensione l’accredito dei contributi figurativi avviene lo stesso e poi, ovviamente, avviene la ricostituzione della pensione a partire dalla data della sua decorrenza. Spettano, quindi, anche gli arretrati sulla pensione già pagata.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062