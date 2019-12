Rischio radiazioni cellulari: quanto sono pericolosi Apple e Samsung?

Aziende importanti come la Apple e la Samsung sono state accusate di provocare attraverso i loro cellulari delle radiazione che possono causare malattie pericolose di tipo tumorale. Infatti, direttamente dall’America, in particolare dalla California, un gruppo di persone ha pensato bene di riunirsi e di muoversi legalmente contro le due aziende, considerate le principale leader nella produzione di cellulari. Tale gruppo di persone non ha riscontrato delle malattie di tipo tumorale, ma sostiene che le due aziende leader abbiano violato i massimi standard previsti per la radiazione, cosa che in futuro può portare a seri problemi di salute.

Apple e Samsung sotto accusa, rischio formazione di tumore?

Le persone che hanno dato avvia ad un processo legale alle due aziende della Apple e della Samsung sostengono che tali dispositivi da loro prodotti possono portare alla formazione di alcuni problemi di salute.

Tali problemi sono: alterazioni nel sistema riproduttivo, problemi di tipo neurologico e danni di tipo genetico, oltre che alla possibilità di causare il cancro.

Da diverse indagini condotte sempre negli USA è emerso che il valore SAR dei cellulari sia Apple che Samsung non rispecchia ciò che viene affermato dalla scheda tecnica.

Comunque sia, sono state effettivamente riscontrate delle onde elettromagnetiche di consistente aumento ed i cellulari a cui dobbiamo fare attenzione sono i seguenti:

-iPhone 7, 8, 8 Plus e X

-Samsung Galaxy S8, S9 e J3

Soffermandoci di più sull’iPhone 7 ed il Galaxy S8, è stato costatato che il picco di entrambi è di quattro volte superiore rispetto a l valore dichiarato.

La Apple e la Samsung non hanno tardato a rispondere: a detto delle due aziende, i dispositivi da loro prodotti sono in norma con i criteri standard da rispettare e, pertanto, non ritengono di aver prodotto o di produrre ancora cellulari pericolosi per il genere umano.

Leggi anche:

Cellulari che provocano il tumore al cervello: i più pericolosi sono Made in China

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube