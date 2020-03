Riscoprire online e gratis i migliori videogiochi di sempre

Nei prossimi giorni, a causa della grande pandemia del Coronavirus, saremo costretti a stare chiusi in casa, e la situazione sarà così almeno fino al 3 aprile. E’ importante seguire le indicazioni del Governo e rispettarle, così da arginare, quanto più possibile, il contagio e la diffusione del virus.

I migliori videogiochi degli anni ’80 e ’90, online e gratis

Se ci può servire a rilassarci e a passare un po’ di ore in allegria, mentre siamo a casa, in questo periodo davvero triste per tutta la popolazione italiana e nel mondo, possiamo concederci un po’ di sana nostalgia. In questo periodo, approfittando anche delle offerte online gratis, possiamo rivedere tutte le puntate delle serie tv con cui siamo cresciuti, e perché no, cercare tutti i vecchi giochi che avevate sul vostro computer appena acquistato e riprovare le stesse sensazioni di una volta.

Per poterlo fare basta andare sul famoso sito Internet Archive, uno dei più importanti database digitali nel mondo. La sua esistenza ha, come primo obiettivo, quello di consentire un accesso universale alla conoscenza. Si può accedere a tutto: siti web, video, immagini di ogni tipo, libri; tra questo materiale c’è anche ricchissima sezione dedicata a tutti i videogiochi, molto fornita con quelli usciti, in particolare, tra i primi anni ’80 fino alla fine degli anni ’90.

La scelta è davvero molto vasta: si contano migliaia di titoli, tutti i giochi possono essere utilizzati direttamente online e gratuitamente, senza scaricare nessun programma. Si possono trovare i più grandi classici:

“Golden Axe”

“Prince of Persia”

“Double Dragon”

“Doom”

Le mitiche avventure:

“The Secret of Monkey Island”

“Indiana Johns and The Last Crusade”

e tante migliaia di altri ancora.

Attenzione: all’inizio potreste avere qualche problema nell’individuare i comandi sulla tastiera, ma, una volta trovati, sicuramente non li mollerete più.

