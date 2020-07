Risolto il mistero di Stonehenge: ecco da dove arrivano le famose pietre

Le origini delle pietre utilizzate per costruire il monumento di Stonehenge e i loro metodi e percorsi di trasporto sono state oggetto di dibattito tra archeologi e geologi per più di quattro secoli. Al monumento sono presenti due tipi principali di pietre. I “bluestones” più piccoli hanno attirato la maggior attenzione geologica. Queste pietre – che includono doleriti, tufi, rioliti e arenarie – non sono chiaramente locali a Stonehenge, che si trova in una zona di roccia calcarea. Studi recenti suggeriscono che le pietre blu ignee sono originarie delle colline di Preseli nel sud-ovest del Galles, oltre 200 km a ovest del monumento, e che l’Altare Stone di arenaria proveniva dal Galles orientale.

Uno studio pubblicato mercoledì sembra aver finalmente svelato il luogo di origine delle pietre Sarsen di Stonehenge

Tuttavia, ad eccezione del lavoro di Howard, nessuna ricerca è stata pubblicata sulle origini dei sarsens che sarebbero le rocce più grandi, erette durante la metà del terzo millennio a.C., che rappresenta l’architettura principale di Stonehenge. Oggi, al monumento sono rimaste solo 52 pietre originali ~ 80 sarsen. Questi includono tutte e 15 le pietre che formano il ferro di cavallo centrale di Trilithon, 33 dei 60 montanti e architravi del Sarsen Circle esterno, oltre alla Heel Stone periferica, Slaughter Stone e due delle quattro pietre originali della Stazione.

Lo studio pubblicato mercoledì ha scoperto che la maggior parte delle pietre giganti – conosciute come sarsens – sembrano condividere un’origine comune a 25 km di distanza a West Woods, un’area che brulicava di attività preistorica. La scoperta rafforza la teoria secondo cui i megaliti furono portati a Stonehenge nello stesso periodo: intorno al 2.500 a.C., la seconda fase di costruzione del monumento, che a sua volta potrebbe essere un segno che i suoi costruttori provenivano da una società altamente organizzata. Inoltre contraddice un precedente suggerimento secondo cui un grosso sarsen, la Heel Stone, proveniva dalle immediate vicinanze del sito e fu eretto prima degli altri.

Il nuovo articolo è apparso sulla rivista Science Advances. L’autore principale David Nash, professore di geografia fisica all’Università di Brighton, ha affermato che lui e il suo team hanno dovuto escogitare una nuova tecnica per analizzare i sarsens, che sono alti fino a nove metri (30 piedi) e pesano fino a 30 tonnellate. Solo il filosofo inglese del 17 ° secolo John Aubrey aveva precedentemente postulato un legame tra “Overton Wood”, il nome precedente per West Woods, e Stonehenge.

