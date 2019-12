Risparmiare: come mettere da parte soldi per le emergenze

Una delle priorità delle famiglie di oggi è quella di risparmiare anche una piccola somma, per affrontare con più serenità un periodo di crisi. Non è necessario mettere da parte somme cospicue al mese, ma basta anche piccoli importi, che si accumulano col andar del tempo. Per capire quanto sia possibile mettere da parte ogni mese, bisogna fare un’attenta analisi delle spese mensili, ma anche quotidiane. Individuare le spese superflue, anche quelle piccole, fatte tutti i giorni possono influire negativamente sul budget familiare.

Risparmiare: come individuare le spese superflue

Per poter risparmiare, bisogna pensare quali spese abituali si possono eliminare, come ad esempio andare a cena al ristorante più volte al mese non è una buona abitudine. Questa è una spesa che si può limitare, anche, a una sola volta al mese. Una buona abitudine è anche quella di stabilire un budget per la spesa alimentare, in modo da fare attenzione a ciò che si compra e alle offerte che si trovano al supermercato.

Un’ottima idea è quella di redigere una lista delle spese mensili, a partire da quelle fisse come ad esempio la rata del mutuo, di un finanziamento, l’affitto, le bollette e così via. Inserire nella lista anche le spese per se, come: dei regali, una gita, una cena o altro. In più, includere, inoltre, una casella per le spese impreviste. Con l’analisi di questa tabella si potrà evidenziare quale siano le spese più costose e quale meno, in modo da regolare quelle troppo eccessive.

Risparmio: cosa controllare

Potrebbe essere utile, per risparmiare, anche monitorare il proprio estratto conto, soprattutto quando si utilizza il bancomat o la carta di credito per i pagamenti. Importante, quindi, controllare le entrate e le uscite relative a tutti i tipi di spesa per un arco di tempo, in modo da individuare le somme spese inutilmente.

Ci sono banche che propongono interessanti piani di accumulo o di risparmio, in modo da poter mettere da parte una piccola somma mensilmente, senza pesare sul budget familiare, trovandosi così a fine anno, una importo di denaro consistente.

Molte persone pensano che questi sono provvedimenti troppo piccoli per raggiungere buoni obiettivi. Invece, sono proprio i piccoli cambiamenti, i piccoli gesti quotidiani che possono far raggiungere grandi obiettivi.

Risparmio: ecco alcune abitudini che ti permettono di risparmiare un po’ di soldi ogni giorno

