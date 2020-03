Risparmiare con i coupon: dove trovarli e come usarli

Risparmiare con i coupon può sembrare un’occasione che si presenta una tantum, quando per caso troviamo dei buoni sconti in una rivista o quando ci vengono consegnati alla cassa in prossimità delle feste. Ma se si è abbastanza determinati a risparmiare tutte le volte che si va a fare la spesa o a fare shopping, sappiate che esistono dei siti appositi per scaricare i coupon, oltre a quelli dei prodotti che vogliamo acquistare e oltre a diversi gruppi Facebook che si occupano esclusivamente di questo. Come scovare quindi le occasioni migliori? Proviamo a spiegarvelo qui.

Che cos’è un coupon?

Un coupon è un tagliando che indica un’offerta o uno sconto per un particolare tipo di prodotto, che può essere alimentare, per la casa, l’igiene ma anche un capo d’abbigliamento, un libro ecc.

La sua utilità è sia quella di far risparmiare i clienti sia quella di pubblicizzare l’azienda che lo distribuisce e di migliorare la sua immagine. Utilizzarlo è molto semplice, perché una volta trovato lo sconto che ci interessa, basta stampare il coupon, se non è già in versione cartacea, e consegnarlo alla cassa di un punto vendita entro la scadenza indicata. Un consiglio è quello di acquistare il prodotto del coupon in grandi quantità, in modo da moltiplicare il risparmio, e di recarsi se possibile nelle grandi catene dei supermercati, dove è più probabile che il coupon venga accettato.

Dove trovarli?

Possono essere consegnati gratuitamente dai commessi alla cassa oppure trovarsi nelle riviste e nei volantini pubblicitari o su internet.

Nel caso delle riviste, quelle che solitamente li contengono sono riviste saltuarie gratuite e a contenuto generico come la rivista Desideri Magazine, che viene spedita a tutti gli iscritti del loro sito e che può contenere anche campioni omaggio. Altre riviste di questo tipo sono la Detto Fra Noi, che ha sempre 4 buoni sconto per i prodotti Unilever, e la rivista Victoria, riservata alle iscritte over 50.

Possono trovarsi anche nelle riviste distribuite gratuitamente e periodicamente nei supermercati, come la rivista Bene Insieme di Conad, la Settegiorni Tv dei supermercati DiperDi e Carrefour Express o l’Amatì Magazine distribuito da Tigotà.

Se invece quello che ci interessa è un prodotto in particolare, possiamo sempre controllare nel sito web del marchio che lo produce, in cui spesso si trovano dei coupon da scaricare e stampare.

Abbonandoci gratuitamente alla newsletter, riceveremo anche gli avvisi dei coupon automaticamente sulla nostra email.

Per quanto riguarda il web, esistono anche dei siti appositi come Sconty.it o Codicesconto.com, in cui i coupon sono catalogati in base alla marca o al tipo di prodotto. L’offerta è ampissima: su Codicesconto ad esempio, ci sono coupon per 1720 negozi tra cui Amazon, con sconti per una grande varietà di prodotti, oppure Booking e Tripadvisor, con offerte formidabili per le nostre vacanze. Per questi negozi virtuali basterà inserire il codice del coupon in un apposito spazio che comparirà al momento dell’acquisto.

Un’ultima risorsa possono essere anche i moltissimi gruppi sui social network dove vengono pubblicati i coupon e a cui basta semplicemente iscriversi per ricevere le offerte direttamente sulla propria bacheca. Su Facebook tra i gruppi più numerosi troviamo “Coupon gratuiti, sconti offerte di tutti i prodotti” o la pagina “Buoni Sconto Coupon”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube