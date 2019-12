Ritirata mortadella bio prodotta in Italia: contaminazione da Listeria monocytogenes

Ancora una volta ci si imbatte in un’allerta alimentare, questa volta parliamo di mortadella bio prodotta in Italia e venduta in Francia per probabile contaminazione da Listeria monocytogenes. Non si esclude che sia stata commercializzata anche in Italia essendo prodotta dal Salumificio italiano Fumagalli di Como.

C’è un’allerta della mortadella bio prodotta in Italia, ecco il lotto

L’allerta è stata lanciata dal sistema Rasff europeo in modo da avvisare un pò tutta l’Europa. Il prodotto in allerta è la mortadella bio Fumagalli, la confezione in busta in oggetto è quella da 70 grammi, il numero di lotto è 199298 con scadenza 9 dicembre 2019, il suo codice a barre è 800246969 prodotta a Como dalla ditta Fumagalli, il motivo è la probabile contaminazione da Listeria monocytogenes.

Bisogna che facciano attenzione a questa contaminazione le persone anziane, i neonati, donne in gravidanza, i malati di cancro, gli immunodepressi.

Anche se non è stata lanciata direttamente questa allerta in Italia bisogna fare molta attenzione, in Francia le catene che usano questo prodotto in allerta sono Auchan e Carrefour, e nulla toglie che possono tenerlo in vendita anche qui in Italia, le verifiche sono in corso.

Si chiede ai signori consumatori di fare molta attenzione e controllare se fossero in possesso del prodotto in allerta. Se viene ingerito potrebbe creare gravi problemi di salute. Se ne siete in possesso non dovete fare altro che riportarlo dove lo avete acquistato, vi sarà sostituito o potete chiedere il rimborso totale pagato, non necessita di scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.

Allerta mortadella, obesità e prima colazione e sintomi della prostata

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube