Ritirata piadina biologica: presenza di allergeni non dichiarati, ecco i lotti

Il Ministero della Salute ci informa di questa ennesima allerta alimentare che una volta ancora colpisce chi è allergico. Stiamo parlando della piadina biologica olio che per la tutela del consumatore è stata ritirata per presenza allergeni non dichiarati e per questo rischioso per la salute di chi è allergico.

Andiamo a vedere il prodotto in questione, caratteristiche ed i lotti

La protezione del consumatore e la sua salute viene prima di tutto, per questo il Ministero della Salute nella sezione del sito dedicato agli avvisi alimentari ha pubblicato un avviso su questi prodotti che sono stati ritirati dal commercio a causa di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Vediamo i quattro lotti oggetti del richiamo:

1)lotto numero L23592 della Piadina Biologica Olio a marchio Acquafarina da 300 grammi con scadenza 26-11-2019;

2)lotto numero L43792 della Piadina Biologica Olio a marchio Viaggiator Goloso da 300 grammi con scadenza 11-12-2019 commercializzata da Unes;

3)lotto numero L23591 della Piadina Biologica Olio a marchio Viaggiator Goloso da 300 grammi con scadenza 26-11-2019 commercializzata da Unes;

4)lotto numero L23691 della Piadina Biologica Olio Angolo da 300 grammi con scadenza 02-12-2019 commercializzata da Renzi AG

Tutti questi alimenti sono prodotti da Alimenti Produzioni di Riccione. All’interno del prodotto è presente la senape che non è dichiarata tra gli ingredienti, per cui per i soggetti allergici può rappresentare un pericolo.

Si raccomanda i signori di verificare se sono in possesso di questo prodotto. Solo per chi è allergico è consigliabile di non mangiare il prodotto, per chi non lo è il prodotto non rappresenta un pericolo per la salute.

