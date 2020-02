Ritirata pasta sfoglia per ravioli e involtini Spring Home: il richiamo è dovuto a latte non dichiarato

Come spesso sta accadendo ogni giorno bisogna fare attenzione alle allerte alimentari che si possono trovare in giro quando si va a fare la spesa, il prodotto in allerta è la pasta sfoglia per fare i ravioli e gli involtini della Spring Home.

Sfoglia per ravioli e involtini Spring Home richiamati, ecco le caratteristiche e lotti

Il Ministero della Salute lancia l’allarme per quanto riguarda l’allerta della sfoglia congelata per fare ravioli e involtini Spring Home, il problema riscontrato sarebbe la presenza di latte non dichiarato in etichetta.

I prodotti interessati del richiamo hanno tutti lo stesso termine di conservazione, andiamo a vedere le loro caratteristiche e i loro lotti:

FTYJ01 in confezione da 30 sfoglie, 30x550g (250 mm)

FTYJ02 in confezione da 40 sfoglie, 20x550g (215 mm)

FTYJ03 in confezione da 20 sfoglie, 40x275g (215 mm)

FTYJ04 in confezione da 50 sfoglie 40x400g (150 mm)

FTYJ05 in confezione da 50 sfoglie 40x250g (125 mm)

FTYJ27 in confezione da 50 sfoglie 20x550g (190 mm)

Le sfoglie oggetto del richiamo sono state prodotte da Tee Yih Jia Food Maanufacturing Pte Ltd nello stabilimento di Singapore e distribuite da Unionitrade con sede a Milano. Si prega i signori consumatori di fare molta attenzione a consumare il prodotto specialmente se siete soggetti allergici al latte o intolleranti al lattosio.

Si prega i signori consumatori di verificare se sono in possesso di questo prodotto; per i soggetti non allergici si possono usare con tranquillità, ma se invece siete allergici o intolleranti riportate lì al punto dove li avete acquistati, vi saranno cambiati o sarete rimborsati dell’intero importo, non occorre scontrino che convalida l’acquisto.

