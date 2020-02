Ritirati alcuni lotti di ravioli di gamberi al vapore precotti

Come sta capitando negli ultimi periodi ci tocca fare molta attenzione quando si va a fare la spesa per le numerose allerte alimentari che si possono trovare in giro. Il Ministero della Salute lancia un’allerta relativa ai ravioli di gamberi al vapore precotti.

Ravioli di gamberi al vapore precotti in allerta, ecco i lotti

Il prodotto in allerta sono i ravioli di gamberi al vapore precotti, la loro marca è Ta-Tung, il motivo del ritiro dalla vendita è la possibile presenza di frammenti di plastica che si possono trovare all’interno dei ravioli. Si raccomanda a tutti i consumatori di fare molta attenzione ad usare questo prodotto.

La confezione oggetto dell’allerta è quella da 250 grammi a marchio Ta-Tung, ecco i lotti:

K251 TMC con scadenza del 29 febbraio 2020

K271 TMC con la scadenza del 2 marzo 2020

K2C1 TMC con la scadenza del 7 marzo 2020

Raccomandiamo i signori consumatori di fare molta attenzione a non consumare questo prodotto, innanzitutto se ne siete in possesso confrontate nel caso dovessero corrispondere i numeri di lotto, se dovesse accadere questo li potete riportare dove li avete acquistati e farveli cambiare, oppure potete chiedere il rimborso dell’intera cifra che li avete pagati.

