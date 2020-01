Ritirati “Bastoncini di mais bio” dei supermercati Aldi: contengono glutine

Bisogna fare attenzione agli snack a forma di Bastoncini di mais bio dei supermercati Aldi, sono dichiarati adatti ai celiaci, invece non lo sono, contengono glutine.

Andiamo a vedere esattamente di cosa stiamo parlando

I supermercati Alvi hanno messo in vendita dei Bastoncini di mais bio con la scritta che affermava l’assenza di glutine, avvertenza purtroppo errata, il glutine è presente nel prodotto. La catena di supermercato Alvi lancia un comunicato con cui avvisa i consumatori dell’errore e comunica il ritiro del prodotto in oggetto.

Ricordiamo che l’ingestione di glutine può causare infiammazione e irritazione della mucosa intestinale con dolori addominali e diarrea.

Durante un controllo di questo prodotto sono state riscontrate presenze di glutine erroneamente escluse dall’etichetta posta sulla confezione del prodotto, errore molto grave.

Si avverte tutti i consumatori di verificare nel caso fossero in possesso del prodotto in allerta. Nel caso ne fossero in possesso innanzitutto di non consumarlo, ma di restituirlo immediatamente dove lo avete acquistato, vi sarà sostituito con un prodotto buono o vi sarà restituita l’intera cifra che avete pagato, non necessita di scontrino fiscale che attesta l’acquisto del prodotto in allerta.

