In questo periodo di quarantena bisogna fare molta attenzione quando si esce e si va a fare la spesa. C’è un’allerta per quanto riguarda dei capperi venduti in vasetti di vetro e prodotti in Italia; c’è la possibilità che ci siano finiti all’interno della confezioni dei possibili frammenti di vetro. Attenzione, il prodotto è stato ritirato dal commercio in tutta Europa ma non in Italia.

Capperi ritirati per possibile presenza di frammenti di vetro: ecco il lotto

L’UE ha attivato un avviso di sicurezza e un’allerta per delle confezioni di capperi venduti in vasetti di vetro, potrebbero contenere dei frammenti di vetro. Questo prodotto è un alimentare italiano che viene esportato e di conseguenza è scattato il richiamo immediato da parte del distributore.

Questo prodotto è proveniente dall’Italia e viene esportato in tutta Europa, in particolare in Svezia; l’avviso e l’allerta è stata segnalata sul sito web del sistema di allarme di sicurezza e anche da un comunicato stampa.

Il problema del comunicato è che non c’è alcun riferimento nè del distributore e nè del produttore. L’azienda produttrice, la Di Luca & Di Luca, ha proceduto al richiamo dei suoi prodotti in allerta Zeta Capris Small, la confezione da 100 grammi di capperi e con la data di scadenza del 31 gennaio 2023, il numero di lotto è LE 007.

In misura precauzionale per una possibile presenza di vetro, l’intero lotto è stato richiamato e ritirato.

Per tutti i consumatori che sono in possesso di questo prodotto, si prega di controllare lotto e scadenza e accertarsi che non corrispondano al lotto incriminato. Nel caso il lotto dovesse corrispondere, la prima cosa da fare è non consumarlo.

Il prodotto in oggetto si può riportare dove è stato acquistato e farselo sostituire, o meglio ancora farsi rimborsare l’intera cifra che è stato pagato, non c’è bisogno dello scontrino che ne attesta l’acquisto.

