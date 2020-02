Ritirati ceci biologici Ecor: presenza di allergeni soia e senape non dichiarati

Ancora una volta un’allerta e ancora una volta alimentare e anche pericolosa, il richiamo riguarda i ceci biologici a marchio Ecor che sono stati ritirati dal mercato.

Andiamo a vedere caratteristiche e lotto del prodotto in allerta

Il Ministero della Salute dirama un richiamo alimentare che riguarda un lotto di ceci biologici Ecor, la decisione è stata presa da NaturaSi, il motivo del richiamo è la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, esattamente soia e senape.

Il prodotto oggetto dell’allerta è commercializzato in sacchetti da 400 grammi, il numero di lotto è 1507021 con la scadenza del 15 luglio 2021.

Il prodotto in allerta e oggetto del ritiro è prodotto da EcoNaturaSi, nello stabilimento di Venezia.

Si consiglia i signori consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie, di controllare se nel caso fossero in possesso di questo prodotto, e se ne siete in possesso di non consumarlo per il bene della vostra salute e di chi potrebbe mangiarli.

Potete tranquillamente riportarli al punto vendita dove li avete acquistati e chiedere il cambio con un prodotto non in allerta oppure chiedere il rimborso dell’intero importo pagato, non necessita di scontrino che ne attesti l’acquisto.

