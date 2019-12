Ritirati confetti con mandorla rossi a marchio Pelino, coinvolti i supermercati Carrefour

Ancora una volta un’allerta, questa volta oggetto del richiamo sono i confetti a mandorla di colore rosso a marchio Pelino, sono coinvolti i supermercati Carrefour che hanno subito disposto il richiamo è il ritiro del prodotto dagli scaffali, il pericolo è il rischio chimico da colorante.

Andiamo a vedere le caratteristiche e il lotto dei confetti oggetto dell’allerta

Carrefour ha subito disposto il ritiro da tutti i supermercati dei confetti a mandorla di colore rosso Avola Media, ad un accertamento si è evidenziata una presenza di un additivo con una percentuale troppo elevata rispetto a quella consentita. Il prodotto appartiene all’azienda Mario Pelino dello stabilimento di Sulmona. Il lotto è il numero LD 1986C10RR, le scatole interessate all’allerta sono quelle da 250 grammi, la scadenza è di agosto 2022.

L’allerta e il conseguente ritiro si è avuto dopo che è stato riscontrato un’elevata quantità di colorante E124 rosso cocciniglia, è di origine sintetica. Viene assolutamente sconsigliato ai bambini, può provocare allergie ed eruzioni cutanee.

A scopo cautelativo si raccomanda i signori consumatori a fare molta attenzione e non consumare questi prodotti se ne siete in possesso. Potete controllare se avete questo prodotto in allerta, e nel caso lo avete potete riportarlo senza problemi dove lo avete acquistato; vi sarà cambiato con un prodotto buono o vi sarà rimborsata l’intera cifra che avete pagato il prodotto, non necessita di scontrino fiscale.

