Ritirati confetti Pelino venduti da Carrefour: coloranti in eccesso

Richiamati e ritirati tutti i confetti rossi alle mandorle venduti da Carrefour e prodotto dalla ditta Pelino, il rischio chimico sono i coloranti in eccesso.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto

Si è dovuto a procedere e ritirare tutti i lotti e valido per tutte le scadenze dei confetti rossi alle mandorle venduti nei punti Carrefour a marchio Pelino prodotti dalla stessa azienda a Sulmona.

A seguito di un accertamento è stata riscontrata la presenza di un additivo con un quantitativo in eccesso a quello di norma, esattamente il colorante denominato E124 rosso che viene ricavato dalla cocciniglia. Il prodotto oggetto del ritiro viene venduto in confezioni da 250 grammi.

L’additivo E124 rosso di cocciniglia è detto anche Ponceau 4R, è un colorante di origine sintetica, ammesso in quantitativo limitato nella UE, ma assolutamente vietato in Svezia, Stati Uniti e Norvegia. La cosa che ci viene da chiederci il perché sia vietato in alcune Nazioni e in altre no, probabile che sia davvero ritenuta una sostanza pericolosa.

Ad esempio dove è permesso viene esplicitamente sconsigliato ai bambini, il motivo è dato perché può dare problemi di eruzioni cutanee e allergie. Questo prodotto lo possiamo trovare comunemente e con molta facilità in biscotti, gelatine, marzapane, gelati, ghiaccioli, dolci, bibite, sciroppi, paste e caramelle.

A scopo cautelativo si raccomanda i signori consumatori di non consumare il prodotto in oggetto, e nel caso ne siete in possesso potete riportarlo con tranquillità dove lo avete acquistato e farvelo sostituire, o se ritenete di farvi rimborsare lo potete chiedere, non necessita di scontrino che ne attesta l’acquisto.

