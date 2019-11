Ritirati due lotti di medicinale per il cancro: ecco quale

Non è un buon momento per i medicinali, sono stati ritirati due lotti di un medicinale per il cancro, le stesse farmacie lo hanno richiamato volontariamente a scopo precauzionale, stiamo parlando della specialità medicinale Mitomycin Medac.

Vediamo quali sono le caratteristiche del medicinale e tutti i lotti ritirati

Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del prodotto in allerta, la specialità medicinale è Mitomicina Medac della ditta Medac Pharma di Roma, vediamo nello specifico quali sono i lotti interessati:

1)lotto numero C0180101A con scadenza 31-03-2020, 1 MG/ML polvere per soluzione iniettable/per infusione o per uso endovescicale AIC 044530107

2)lotto numero D180101A con scadenza 31-03-2020, 1 MG/ML polvere per soluzione iniettabile/per infusione o per uso endovescicale AIC 044530107

La mitomicina è raccomandata per la terapia di alcuni tipi di neoplasie, il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della stessa ditta Medac Pharma srl concernente aumento di particelle subvisibili.

Si raccomanda i signori consumatori di fare molta attenzione nel caso fate uso di questo medicinale. Se avete delle confezioni del medicinale in allerta, non dovete fare altro che controllare la non appartenenza a questi lotti in allerta. Nel caso invece corrispondono ai lotti segnalati, non dovete fare altro che riportarlo dove lo avete acquistato, vi sarà cambiato con medicinale non in allerta o chiedere il rimborso dell’intera cifra, non necessita di scontrino di acquisto.

