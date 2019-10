Ritirato brodo vegetale in polvere: frammenti di vetro nei vasetti, ecco il lotto

C’è un’allerta e un avviso del Ministero della Salute che riguarda un brodo vegetale in polvere, c’è il rischio di frammenti di vetro nei vasetti. Come sta accadendo ogni giorno e troppo spesso, bisogna fare attenzione quando andiamo a fare la spesa e a quello che si può trovare negli scaffali dei supermercati, bisogna essere sempre informati. Fate attenzione anche a quello che comprate tramite internet.

Andiamo a vedere esattamente il prodotto in oggetto e il lotto ritirato

Allerta lanciata dal Ministero della Salute e dal RASFF, il prodotto in questione è il brodo vegetale in polvere della Rapunzel Klare Suppe a marchio Rapunzel Naturkost GmbH. Il motivo del richiamo è serio, c’è una reale possibilità di frammenti di vetro all’interno del vasetto. Il lotto interessato all’avviso è il numero TMC 18-09-2020, venduto in vasetti di vetro da 250 grammi.

Il prodotto è stato venduto particolarmente nelle zone e nei punti vendita in provincia di Bolzano, ma la cosa che fa diventare l’allerta a livello nazionale, che questo prodotto è in commercio anche online, e di conseguenza può trovarsi in qualunque parte dell’Italia.

Raccomandiamo vivamente tutti i consumatori di fare molta attenzione e controllare se sono in possesso del prodotto in oggetto. Invitiamo a chi ne fosse in possesso di non consumarlo, le conseguenze potrebbero essere molto gravi, raccomandiamo invece se ne siete in possesso di restituirlo dove lo avete comprato e chiedere il rimborso per intero. Non necessita assolutamente la presentazione dello scontrino che ne certifica l’acquisto.

