Ritirato dalla vendita Girello Bovino in Salsa Tonnata, rischio presenza Listeria

Attenzione a fare la spesa e a cosa trovate negli scaffali dei supermercati, ritirato dalla vendita il Girello Bovino in Salsa Tonnata a marchio Gusto Qui, il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro del prodotto per rischio presenza Listeria.

Andiamo a vedere di che prodotto stiamo parlando, caratteristiche e lotto

Il provvedimento riguarda il Girello Bovino in Salsa Tonnata in vaschetta da 200 grammi con data di scadenza 24-11-2019 e con un numero di lotto 19145058, realizzato da Rivalta Food Spa in provincia di Alessandria. Le analisi di autocontrollo hanno segnalato all’interno del prodotto la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che si trova nell’acqua e nella vegetazione, può contaminare parecchi prodotti specialmente quando non vengono cotti bene.

Questa malattia può essere contratta in due modi, o per ingerimento di prodotti crudi o per contatto diretto nel processo di macellazione di animali infetti. Questo batterio può causare infezioni anche gravi, da evitare assolutamente per le donne in gravidanza, per persone anziane, ai bambini e a chi soffre di patologie croniche.

Si consiglia i signori consumatori di fare molta attenzione a non consumare il prodotto nel caso lo avessero acquistato e lo avete a casa, riportatelo dove lo avete acquistato e fatevelo sostituire con un altro prodotto, o chiedete il rimborso dell’importo pagato, non necessita di scontrino che dimostri l’acquisto.

Allerta carne di cavallo: presenza di listeria monocytogenes, ecco il lotto

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.