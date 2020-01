Ritirato dalla vendita la specialità medicinale Picato

È un’allerta che ci manda L’AIFA, riguarda la sospensione immediata della vendita in Italia ed Europa di due lotti della specialità medicinale Picato, si tratta di un gel che viene usato per la cheratosi attinica della pelle, sono due i lotti interessati dell’allerta.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto in allerta e i suoi lotti

È la stessa AIFA che comunica di aver dato disposizione il divieto a vendere del prodotto Picato prodotto dalla ditta Leo Pharma Spa, le confezioni oggetto del richiamo sono indicate con il numero AIC 042513010 3 tubi gel 150MCG/G e AIC 042513022 2 tubi gel 500MCG/G.

La raccomandazione è quella di evitare di usare il prodotto in quanto sono ancora in atto delle verifiche, stiamo parlando di verificare che il medicinale in questione non causi o abbia causato il cancro alla pelle a chi lo ha usato.

La commercializzazione di questo farmaco è stata sospesa in quanto non ci sono certezze in entrambi i casi, e cioè se è pericoloso oppure no, e in questi casi è meglio non usarla.

Si consiglia per questo i signori consumatori di fare molta attenzione e verificare i dati che abbiamo appena elencati, nel caso siete in possesso del farmaco in questione di fermarvi un attimo e di evitare di usarlo. Meglio ancora, se lo ritenete giusto, possono riportarlo dove lo hanno acquistato e farselo sostituire con un altro prodotto o farsi rimborsare la cifra che lo hanno pagato, non necessita di scontrino fiscale.

