Ritirato dalla vendita latte in polvere per neonati Novalac 2: ecco i lotti

La stessa Società A. Menarini ha annunciato che sta procedente al ritiro del latte in polvere per neonati Novalac 2 in via precauzionale e volontario, il motivo del ritiro dalla vendita è per ora ancora sconosciuto, ma comunque sono state informate tutte le farmacie e i punti vendita dell’accaduto bloccandone la vendita e il conseguente ritorno in fabbrica di tutte le scatole consegnate.

Andiamo a vedere i lotti in questione oggetti del ritiro

Ecco i quattro lotti oggetti del ritiro della specialità del prodotto Novalac 2, latte di proseguimento idoneo all’alimentazione dei lattanti di età compresa tra i 6 e 12 mesi:

1)lotto numero 57916 con scadenza maggio 2022

2)lotto numero 57927 con scadenza maggio 2022

3)lotto numero 57933 con scadenza maggio 2022

4)lotto numero 57966 con scadenza giugno 2022

Si raccomanda i signori consumatori di controllare se sono in possesso del prodotto e di fare attenzione a non consumarlo, anche perché non si sa a che cosa si può andare incontro non sapendo il motivo del ritiro. Se siete in possesso del prodotto sopraindicato, potete portarlo tranquillamente dove lo avete acquistato, vi sarà rimborsata interamente la cifra pagata, non c’è obbligo di presentazione dello scontrino dell’acquisto.

