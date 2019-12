Ritirato farmaco Ranitidina Doc Generici: rischio cancro, elenco lotti

È forse una delle allerte che include più farmaci e lotti della storia, stiamo parlando della Ranitidina, questa volta parliamo di Doc Generici, appartiene alla categoria dei medicinali antiulcera, il motivo del ritiro è la presenza di nitrosammine che provocano rischio cancro. Il divieto di utilizzo ha prot. AIFA/PQ-PhCC/P/0104960 del 20 settembre 2019, alla sospensione dei CEP e dal ritiro volontario della stessa ditta.

Ranitidina Doc Generici: ecco i lotti ritirati

Ranitidina Doc Generici da 75 mg 10 CPR riv film codice AIC numero 034471045, ecco i lotti:

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170343 con scadenza del 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170343A con scad. 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170343C con scad. 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170344 con scadenza 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170344A con scad. 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170344C con scad. 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 170344E con scad. 31 marzo 2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 CPR riv film 191268 con scadenza 31 luglio 2022

Ranitidina Doc Generici 150 mg 20 CPR riv film codice AIC numero 034471019, ecco i lotti:

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170306 con scadenza 31 marzo 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170343 con scadenza 31 marzo 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170345 con scadenza 31 marzo 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170626 con scadenza 31 maggio 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170665 con scadenza 31 maggio 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 170666 con scadenza 31 maggio 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 171627 con scad. 30 settembre 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 171640 con scad. 30 novembre 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 172536 con scad. 31 dicembre 2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 180078 con scad. 28 febbraio 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 180569 con scad. 31 marzo 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 180573 con scad. 31 maggio 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 180965 con scad. 31 luglio 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 181540 con scad. 31 luglio 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 181734 con scad. 31 agosto 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 181750 con scad. 30 settembre 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 181989 con scad. 30 novembre 2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 190036 con scad. 31 gennaio 2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 190451 con scad. 28 febbraio 2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 190705 con scad. 30 aprile 2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 190718 con scad. 30 aprile 2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 191083 con scad. 30 aprile 2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 CPR riv film 191085 con scad. 31 maggio 2022

Ranitidina Doc Generici 300 mg 20 CPR riv film codice AIC numero 034471021, ecco i lotti:

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170305 con scadenza 31 marzo 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170344 con scadenza 31 marzo 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170346 con scadenza 31 marzo 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170625 con scadenza 31 maggio 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170667 con scadenza 31 maggio 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 170668 con scadenza 31 maggio 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 171626 con scad. 30 settembre 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 171641 con scad. 30 novembre 2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 180074 con scad. 28 febbraio 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 180076 con scad. 28 febbraio 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 180416 con scad. 31 marzo 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 180575 con scad. 31 maggio 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 180967 con scad. 31 luglio 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 181538 con scad. 31 luglio 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 181736 con scad. 31 agosto 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 181990 con scad. 30 novembre 2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 190038 con scad. 31 gennaio 2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 190453 con scad. 28 febbraio 2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 190538 con scad. 30 aprile 2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 190654 con scad. 30 aprile 2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 190703 con scad. 30 aprile 2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 CPR riv film 191045 con scad. 31 maggio 2022

La ranitidina è molto usata nei trattamenti dell’ulcera, per chi soffre di bruciori di stomaco e del reflusso gastroesofageo, ed è proprio per questo che non deve contenere nitrosammine, anche perché viene classificata come sostanza cancerogena.

