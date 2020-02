Ritirato farmaco per il mal di testa, lotto e marca

L’AIFA lancia un’allerta e ritira un farmaco contro mal di testa (emicrania), stiamo parlando di tre lotti di supposte del medicinale Virdex della Fulton medicinali Spa.

Ritirato farmaco Virdex: ecco i tre lotti interessati dell’allerta

Parliamo di un medicinale che viene usato per combattere l’emicrania, sono le supposte Virdex della Fulton Medicinali Spa, il motivo per cui L’Aifa le ha fatto ritirare dal mercato, e che la stessa casa produttrice ha segnalata una colorazione anomala in alcune confezioni. I lotti del medicinale in allerta e ritirato dal mercato sono:

Virdex 2 mg/ 100 mg /250 mg supposte, il numero di lotto è 19036, la data di scadenza è marzo 2021, AIC 0123437048 della ditta Fulton Medicinali Spa

Virdex 0,5 mg/100 mg/250 mg supposte, I numeri di lotti sono 19004 e 19065, la scadenza è maggio 2021, AIC 0123437036 della ditta Fulton Medicinali Spa

Il fatto della colorazione anomala del medicinale potrebbe nuocere alla salute del consumatore, il consiglio che vi diamo è quello di controllare se siete in possesso del medicinale del lotto in allerta e se ne siete in possesso di non usarlo.

Inoltre il consiglio che vi diamo è quello di riportarlo dove lo avete acquistato e cambiarlo con un altro prodotto; potete chiedere anche il rimborso nonostante non abbiate lo scontrino che ne attesti l’acquisto.

