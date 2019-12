Ritirato filetti di alici nei supermercati Conad

Come sta accadendo spesso, e adesso è ancora più grave in quanto vicino alle feste di Natale bisognerebbe fare più attenzione, c’è un’allerta e un conseguente ritiro nei filetti di alici venduti nei supermercati Conad, il richiamo è per pericolo aflatossine.

Caratteristiche e lotto dei filetti di alici Conad interessati dell’allerta

Tutti i supermercati Conad hanno ritirato in via precauzionale i filetti di alici all’olio di oliva distesi, venduti in vasetti da 150 grammi, codice EAN 80129011, numero di lotto MT 189 con scadenza 8 ottobre 2020, è stato riscontrato contenuto di istamina superiore ai limiti previsti, prodotto per i supermercati Conad da Zarotti spa negli stabilimenti in Albania.

Si raccomanda a tutti i consumatori di fare molta attenzione e non usare questo prodotto segnalato. Inoltre a tutti i consumatori si chiede di verificare se per caso avessero a casa il prodotto oggetto della segnalazione, può essere pericoloso se va consumato Controllato il numero di lotto qui riportato, nel caso dovesse corrispondere basta riportarlo al supermercato dove è stato acquistato, potete chiedere il cambio del prodotto o il rimborso dell’importo pagato, non necessita di scontrino fiscale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube