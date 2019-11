Ritirato gelato a marchio COOP: allergene non dichiarato, ecco il lotto

Come accade spesso negli ultimi tempi, le allerte alimentari sono sempre dietro l’angolo. Il Ministero della Salute segnala il richiamo del gelato bianco variegato al cacao Benesi a marchio COOP, il motivo è non da sottovalutare, un allergene non dichiarato, rischio per tutti i consumatori che sono allergici.

Andiamo a vedere caratteristiche e lotto del prodotto in questione

Innanzitutto bisogna fare attenzione alla salute del consumatore e fare sempre più attenzione alla sicurezza alimentare in particolare quando si va a parlare di soggetti allergici. Il prodotto protagonista dell’allerta, è il gelato bianco variegato al cacao Benesi a marchio COOP, è venduto in contenitori da 250 grammi con il numero di lotto L.CT 05 con data di scadenza 08-2021.

Il gelato richiamato è stato prodotto per COOP dall’azienda Gelato Italia di Reggio Emilia, il richiamo è di quelli importante per chi è allergico, può presentare contaminazione da proteine del latte.

Si raccomanda per chi è a rischio allergie di non consumare il prodotto. Per chi fosse in possesso di questa tipologia di gelato e avesse problemi al lattosio, si consiglia di riportare il prodotto dove è stato acquistato e chiedere il cambio con un prodotto buono, o in alternativa chiedere l’intero rimborso della cifra che è stato pagato, non necessita di scontrino che convalida l’acquisto.

Si tranquillizza i signori consumatori che non sono affetti da nessuna allergia, che possono tranquillamente consumare il prodotto, non c’è alcun rischio per loro.

