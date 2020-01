Ritirato pesto Saclà: presenza di allergeni non dichiarati

C’è un’allerta che ci arriva da Singapore ma che interessa anche noi qui in Italia, parliamo di ben quattro diverse specie di pesto Sacla’, il motivo è che è stato scoperto al loro interno la presenza di allergeni non dichiarati.

Andiamo a vedere esattamente di quali prodotti stiamo parlando in particolare

Ce lo segnala l’agenzia per la sicurezza alimentare, questa allerta proviene da Singapore, è stata riscontrata la presenza di arachidi, che rappresentano allergeni non dichiarati e di conseguenza un rischio serio per la salute di chi è allergico.

Nello specifico stiamo parlando di quattro diversi confezioni di pesto Sacla’ ed esattamente:

Pesto al basilico senza grassi

Pesto al basilico classico

Pesto al pomodoro essiccato al sole

Pesto alle olive nere

Le analisi che sono state effettuate hanno riscontrato presenza di arachidi che sono estremamente pericolosi come allergeni per chi è allergico e dovrebbero astenersi completamente al consumo di questi prodotti.

E’ vero che il prodotto che riguarda l’allerta si trova a Singapore, ma è vero anche che parliamo di un prodotto italiano ed è impossibile non pensare che siano presenti anche qui in Italia e sul mercato italiano. A Singapore tutti i prodotti in oggetto sono stati ritirati, in Italia no.

Quello che si raccomanda ai consumatori italiani è comunque di fare attenzione, e fino a quando non si avranno notizie più chiare in questione si prega, se è possibile, di evitarne il consumo.

Nel caso lo avete consumato o comunque ne siete in possesso, i sintomi per chi è allergico potrebbero essere: gonfiore di mucosa e tutta la bocca, naso e faringe, gonfiore della lingua. Per via gastrointestinali i sintomi possono essere diarrea, vomito e nausea.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube