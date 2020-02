Ritirato salame casareccio Vida: rischio microbiologico

Il Ministero della Salute emana un avviso di richiamo per rischio microbiologico del prodotto seguente, salame casareccio Vida.

Vediamo le caratteristiche del prodotto in allerta e il suo lotto

Per questo prodotto in allerta c’è un rischio microbiologico per salmonella spp riguardante il salame casareccio Vida a marchio Salumi Vida, e prodotto in provincia di Udine dalla società Maggie srl.

La confezione del prodotto interessato dell’allerta e del conseguente ritiro è quella del salame venduto intero nella confezione da un chilo e ottocento grammi e con il numero di lotto di appartenenza P193030, con la scadenza del primo novembre 2020.

A scopo cautelativo e per garantire la salute dei consumatori, si consiglia di non consumare il prodotto nel caso ne siete in possesso. Innanzitutto controllate se avete il prodotto in casa, controllate il numero di lotto e poi traete le vostre conclusioni.

Se ne siete in possesso potete riportarlo con molta tranquillità dove lo avete acquistato, vi sarà restituito con un prodotto buono non in allerta o vi sarà rimborsata l’intera cifra che avete pagato, non necessita di scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.

