Ritirato tonno italiano famoso: presenza plastica blu

Andiamo a a parlare di un’allerta di un prodotto molto famoso e molto usato un pò da tutti, il tonno ritirato dal mercato per presenza di plastica blu è a marchio Rio Mare.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto in allerta e il suo lotto

L’allerta è una di quelle che fa discutere ed è stata trovata all’interno del tonno in scatola in olio di oliva Rio Mare, parliamo di frammenti di plastica blu.

L’allarme è partito da Malta e il prodotto è stato immediatamente ritirato dal mercato. Stiamo parlando del tonno Rio Mare, la confezione in allerta è quella da 3 scatolette da 160 grammi ognuna, il numero di lotto è L19161, la scadenza è del 31 dicembre 2023.

Si prega i signori consumatori di controllare nel caso avessero il prodotto in casa. L’allerta è partita da Malta ma il prodotto è venduto anche qui in Italia.

Se una volta che avete riscontrato il lotto del prodotto in allerta e scoprite di esserne in possesso, potete riportarlo dove lo avete acquistato e farvelo cambiare con un prodotto non in allerta o se preferite essere rimborsati dell’intero importo pagato, non necessita di scontrino che convalida l’acquisto.

