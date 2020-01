Ritiro antidepressivo a scopo precauzionale, lo dispone l’AIFA

L’agenzia italiana del farmaco, a scopo precauzionale, ha disposto il ritiro di numero 8 lotti di un antidepressivo della ditta Angelini.

Andiamo a vedere le caratterische del prodotto e i lotti interessati dell’allerta

Questo provvedimento è partito a seguito di una notifica da parte della società Angelini, il motivo è dipeso dalla posizione sbagliata delle tacche che si trovano sul contagocce sulle confezioni in allerta, il medicinale è un antidepressivo di seconda generazione.

La specialità medicinale è Trittico OS GTT 30ML 60MG/ML AIC 022323099 e i lotti in questione sono:

lotto numero 0102 con scadenza agosto 2022

lotto numero 0103 con scadenza agosto 2022

lotto numero 0104 con scadenza settembre 2022

lotto numero 0105 con scadenza ottobre 2022

lotto numero 0106 con scadenza ottobre 2022

lotto numero 0107 con scadenza novembre 2022

lotto numero 0108 con scadenza novembre 2022

lotto numero 0109 con scadenza novembre 2022

Questo medicinale antidepressivo è usato per trattare l’insonnia, gli stati ansiosi e la depressione cronica.

La stessa ditta Angelini comunica la procedura di ritiro del medicinale.

Si prega i signori consumatori che usano questo medicinale di verificare i relativi lotti e se combaciano con quelli in allerta. Si consiglia di non usare questo prodotto se ne siete in possesso e di riportarlo alla farmacia dove è stato acquistato, vi sarà cambiato con un altro prodotto, o se preferite potete chiedere il rimborso dell’intero importo pagato, non necessita scontrino fiscale che attesta l’acquisto.

