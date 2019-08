C’è stato uno scambio di denominazioni tra farmaci di alcune confezioni, l’agenzia Italiana del Farmaco comunica il ritiro di lotto farmaco ipertensivo Privinil, della ditta Neopharmed Gentili. Questo farmaco serve per la terapia e la cura di varie malattie e patologie come infarto, insufficienza cardiaca, ipertensione.

Vediamo quali sono i lotti interessati

Si tratta del lotto numero 190125 con scadenza 06-2022, riguardante la specialità medicinale PRIVINIL 14CPR 5MG- AIC 026830012 della ditta Neopharmed Gentili. Il provvedimento si è purtroppo reso necessario a seguito di notifica da parte della ditta, concernente il rinvenimento di alcuni involucri con confezionamento secondario errato, in quanto riportante denominazione difforme rispetto a quanto indicato sul blister, bollino, foglio illustrativo e numero di lotto, che invece risultano correttamente corrispondenti a LUVION 100 MG capsule. C’è anche un altro lotto in contestazione, esattamente è il numero 190125 con scadenza 06-2022 della specialità medicinale Luvion 20cps 100 mmg- AIC 024273056 oggetto di ritiro.

Si raccomanda ai signori consumatori di questi prodotti, di controllare se sono in possesso di questi medicinali, controllare esattamente tutti i dati che vi abbiamo dato, e nel caso ne fossero in possesso, innanzitutto di non consumarli, e nel caso ne siete in possesso, portarli alla più vicina Farmacia o dove li avete acquistati, e o farveli cambiare con un uguale prodotto ma con lotti buoni, o farvi restituire l’intera cifra che avete speso.

Farmaco per la pressione alta ritirato dalle farmacie: marca e lotti