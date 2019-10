Ritorna ‘C’è posta per te’, a quando la data di inizio?

Ritorna il grande freddo, ritornano le serata passate a casa davanti un bel camino a guardare qualche bel programma in tv, da soli o in compagnia, capace di farci passare anche poche ore in totale tranquillità. Tra i programmi che più ci fanno compagnia nelle fredde sere di inverno c’è sicuramente uno dei programma di Maria De Filippi più amati: C’è posta per te. Le famiglie italiane amano passare il sabato sera tutti insieme a guardare delle storie strappalacrime, ma anche delle ospitate davvero divertenti. E’ sicuramente uno dei programmi più attesi e dato che già è iniziato il un altro programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, ci si chiede quando inizierà C’è posta per te, programma che poi cederà il posto ad Amici. Vediamo, di conseguenza, le informazioni più importanti sullo show e soprattutto la sua data di inizio.

C’è posta per te, quando inizierà il programma di successo di Maria De Filippi?

Dopo averci fatto compagnia in estate con Temptation Island e con l’edizione vip, ritorna la signora dei programmi della tv italiana.

Sebbene la notizia ci faccia felice, purtroppo c’è ancora da aspettare per poter rivedere il programma in tv.

Per la precisione, bisognerà aspettare proprio l’inizio del nuovo anno. Quindi, in autunno non si farà nulla.

Passate le vacanze natalizie, passata la festa del Santo Natale, passato capodanno e la befana, vederemo Maria De Filippi raccontare nuove storie da sabato 11 gennaio, ovviamente, come sempre, su Canale 5.

Ultime novità per il programma ‘C’è posta per te

Nonostante si sappia la data, al momento i casting sono ancora in corso, questo perché c’è molta richiesta da parte del pubblico di andare in onda e magari gestire o risolvere qualche conflitto famigliare.

Ed è ovvio che la produzione non possa prendere tutte le storie, ma quelle più importanti, quelle più toccanti, quelle più profonde, e quando capita, anche quelle più divertenti in modo da intrattenere il pubblico con un sorriso.

Sicuramente vedremo sempre le stesse dinamiche che ci fanno sognare, che si fanno appassionare: storie d’amore struggenti, seri problemi di famiglia, signori e signore anziane che spereranno di ritrovare un amore vissuto in gioventù, chi cercherà di farsi perdonare una scappatella, e chi invece chiederà la mano della sua donna.

Insomma, ce ne sono di tutti i gusti e per tutte le età. Non mancheranno grandi ospiti internazionali e nostrani.

Addirittura si vocifera che un primo ospite possa essere il famoso Jhonny Depp.

Detto questo, bisogna solo aspettare ancora un po’ ed essere pazienti fino a sabato 11 gennaio per ritornare a commuoversi ed emozionarsi con Maria De Filippi ed il suo C’è posta per te.

Leggi anche:

Temptation Island aggiornamenti, Maria de Filippi: una coppia si è lasciata

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062