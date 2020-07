Ritorno a scuola: sono tante le misure che andranno adottate per garantire l’ormai certo ritorno degli studenti sui banchi a settembre. Per fare ciò, la scuola dovrà attrezzarsi per l’acquisto di beni da mettere a disposizione di studenti e di docenti, vista la necessità degli spazi per il distanziamento.

Ritorno a scuola: si punta a spazi innovativi per le attività didattiche

L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata ha fornito proprio al Ministero una lista di beni oggetto di confisca a discapito della mafia. Si tratta di luoghi confiscati alla criminalità che, in un ottica totalmente innovativa e, viste le necessità di distanziamento sorte in seguito al Covid-19, verranno destinate al ritorno a scuola degli studenti italiani previsto già per il 14 settembre.

Il Presidente Nicola Morra si dice soddisfatto dell’entusiasmo che la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, tutto il Ministero e l’Agenzia per i beni confiscati, hanno mostrato al progetto. La lista è attualmente in fase di attenta valutazione per comprendere se e quali beni potranno essere destinati proprio al ritorno a scuola di migliaia di studenti.

Ritorno a scuola: l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità ha valore simbolico

Ciò che si nasconde dietro al desiderio di rendere concreta questa idea, possiede un profondo valore simbolico. Si tratta di sottolineare l’importanza di trasformare qualcosa di intriso di criminalità in qualcos’altro avente un profondo valore educativo. Quello per il ritorno a scuola degli studenti è in realtà un progetto più vasto del semplice distanziamento sociale.

“Sarà un esercito di maestri a sconfiggere la mafia’; di questo non posso che essere orgoglioso! Il valore pratico, ma anche simbolico ed educativo, di questa iniziativa è enorme“ sono le parole di Gesualdo Bufalino che il Presidente Morra riporta con orgoglio.

L’obiettivo è abbattere le conosciutissime “classi pollaio”:

Si stanno cercando luoghi da destinare ad aule per il ritorno a scuola degli studenti. L’obiettivo è evitare le “classi pollaio”, che non rispettano le linee-guida previste per il distanziamento sociale e la sicurezza di studenti e docenti. Si sta valutando anche la possibilità di dar vita a dei “campi di educazione alla legalità” per i ragazzi, che vedranno coinvolti testimoni d’eccezione.

Ville, appartamenti e campi, un tempo di proprietà della camorra o della ‘ndrangheta, potranno fare da sfondo per l’arricchimento della cultura di giovani ragazzi. Niente di più suggestivo!

