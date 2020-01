Ritrovamento di un topo morto nei fagioli rossi in scatola

Questo allarme che interessa il ritrovamento di un topo morto in una scatola di fagioli rossi, arriva dal Regno Unito e desta molta preoccupazione qui in Italia, in quanto sono stati confezionati nel nostro paese e il fatto di non sapere ancora la provenienza, e la marca desta ancora maggiore preoccupazione.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando in base a questo ritrovamento

Il sistema rapido di allerta di alimenti e mangimi fa scattare l’allarme in Italia, il caso avvenuto nel Regno Unito e dove un normale consumatore è stato il protagonista di questo spaventoso ritrovamento, è stato segnalato subito qui in Italia; sono scattati immediatamente tutti i controlli e le opportune verifiche sia nel Regno Unito che in Italia e in tutti paesi che possono aver importato il prodotto.

L’avviso di sicurezza qui in Italia è il numero 2020.0052 del 6 gennaio 2020. Purtroppo in questi casi così improvvisi gli accertamenti e le verifiche del caso sono ancora in corso, e per questo motivo non si sa ancora né provenienza e né quale è la marca di confezionamento.

Trovare dei topi in scatola è comunque una cosa molto rara, i controlli e la pulizia degli impianti sono all’ordine del giorno, per non parlare dell’igiene accurata che si fa tenere al personale.

Si raccomanda a tutti i consumatori di fare molta attenzione e per adesso, fino a quando non si sapranno notizie più precise, di fare attenzione e al momento di non consumare i fagioli rossi in scatola.

