Rivelata la nuova Porsche Macan GTS

Porsche ha presentato nelle scorse ore la nuova Porsche Macan GTS completando così la gamma della celebre vettura. La principale novità che questa versione di Macan porta con se è rappresentata dalla presenza sotto al cofano del motore biturbo V6 da 2,9 litri che sviluppa 380 CV. Macan GTS dispone di serie del pacchetto Sport Design, con alcune finiture esclusive per la parte posteriore. Inoltre mette in mostra le staffe laterali che gli conferiscono un aspetto più potente. La gonna frontale e la griglia sono verniciate in nero.

I fari della nuova Porsche Macan GTS sono dotati della tecnologia LED. Essi incorporano il Porsche Dynamic Light System (PDLS) e anche i fanali posteriori tridimensionali, uniti da una striscia di luci a LED, sono stati oscurati. Inoltre, il telaio è stato abbassato di 15 millimetri e i cerchi in lega RS Spyder Design da 20 pollici sono stati lucidati in nero lucido un colore che fa spiccare maggiormente le pinze dei freni rosse. Il colore nero appare ancora una volta nella parte posteriore. Lo troviamo in vari dettagli della zona posteriore, come il diffusore e le uscite di scarico.

Per quanto riguarda invece gli interni della nuova Porsche Macan GTS, notiamo che sportività, lusso, comfort ed eleganza sono autentici protagonisti. Alcantara e alluminio satinato donano grande eleganza all’abitacolo. Notevoli inoltre anche il volante sportivo multifunzione GTS rivestito in pelle, i sedili sportivi e il rivestimento GTS. Infine segnaliamo che il motore biturbo V6 a benzina da 2,9 litri che sviluppa una potenza di 380 CV e 520 Nm di coppia massima è abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione PDK.

