Roberto Baggio: film Netflix sul divin codino

Roberto Baggio, il film sarà una produzione Netflix dal titolo “Il divin codino”. Il calciatore sardo, tra i più celebrati e talentuosi numeri 10 del nostro calcio sarà rievocato in un film a lui dedicato, alla sua vita e alle sue prodezze sportive.

Roberto Baggio, “il divin codino” su Netflix

A raggiungere l’accordo per la realizzazione del film su Roberto Baggio, “Il divin codino” sono state Mediaset e Netflix, un progetto filmico che vedrà presto la luce e che rientra nei piani di 7 film italiani per il gigante dello streaming internazionale. Il ruolo dell’ex attaccante – che sarà consulente della produzione – sarà ricoperto da Andrea Arcangeli, 26enne abruzzese con uno sguardo che ricorda molto quello di Baggio. A fare da base al film su Roberto Baggio “Il divin codino” sarà il libro dal titolo omonimo. Ma quando arriverà su Netflix questo racconto che attanaglierà milioni di sportivi e tifosi di calcio?

Nel 2020 arriva il film Netflix su Roberto Baggio, il divin codino:

Il film sarà lanciato in anteprima mondiale su Netflix come film originale a partire dal 2020, e andrà successivamente in onda in esclusiva free sui canali lineari di Mediaset, già dodici mesi dopo il lancio sulla piattaforma streaming, un intervallo dimezzato rispetto a quello abituale. Quello che praticamente si definisce un accordo tra le parti e che sembra garantire già un notevole interesse nazionale, data anche la caratura del personaggio coinvolto, quel calciatore che ha vestito molteplici maglie e si è fatto amare un po’ da tutto il paese, incantando con le sue magie e arrivando ad ottenere il pallone d’oro nel 1993.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062