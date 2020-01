Robosen T9: arriva il Transformers reale

E’ stato annunciato e presentato al CES 2020 il Robosen T9, un androide capace di passare da vettura automobilistica a robot umanoide, proprio una sorta di transformers reale, simile a quelli della nota serie di film e cartoni.

Robosen t9: i transformers esistono

Non sarà una vera e propria vettura, quanto un giocattolo dalla sofisticata ingegneria e con comando vocale capace di passare da automobilina, simile a quelle che sondano i paesaggi lunari, ad un robottino abile a camminare, ballare, perfino fare flessioni e guidare. Pesa 1,5 chili il Robosen T9 ed è di sicuro una futura attrazione per il mercato del modellismo tecnologico e dei giocattoli robotizzati, una sorta di miniatura dei noti Transformers, fortunati robottoni di serie animati e film hollywoodiani, nati proprio da una serie di giocattoli anni ’80.

i Transformers del futuro presente

Saranno immessi sul mercato ad un prezzo di 500 dollari i Robosen T9 e si candidano sicuramente ad essere la curiosità del futuro ed anche del presente nel campo dei giocattoli meccanizzati e tecnologici. Potrebbe assottigliarsi ad una cifra finale di 400 dollari e sarà dotato di joypad per pilotarlo e di comando vocale per farlo rimodulare. Sarà possibile integrarlo anche a tablet e smartphone, per programmare nuove gestire. Il Robosen T9, transformers di nuova generazione sarà probabilmente una curiosità più per il bambino che è in ogni adulto, piuttosto che nei bambini di oggi. Difficile stabilire se e quando arriverà anche in Italia.

