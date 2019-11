Alle ore 15: 00 Roma – Napoli andrà in scena allo stadio Olimpico, come anticipo della 11^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono incontrate ben 144 volte nel nostro campionato, ma questa volta l’incrocio potrebbe avere un sapore quasi decisivo sulle sorti delle due rivali alla corsa Champions. Scopriamo quali saranno in Roma – Napoli le formazioni ed il pronostico.

Roma – Napoli: formazioni e pronostico del big match della 11^giornata

Roma – Napoli sarà un match piuttosto importante per la classifica. I giallorossi, in buon momento di forma, dovranno difendere il loro vantaggio in classifica e dare corpo alla loro corsa ad un posto in Champions, mentre i partenopei dovranno, necessariamente, evitare di perdere ulteriore terreno dai primi posti, dopo il pareggio con polemiche, nello scorso match casalingo con l’ Atalanta. Quale sarà, dunque per Roma – Napoli il pronostico?

Molto probabilmente assisteremo ad una gara ricca di gol, con la Roma avvantaggiata dal fattore campo, ma con un Napoli che sicuramente avrà tutte le intenzioni di riscattarsi dagli ultimi pareggi e di riprendersi la posizione in classifica. Quindi, probabilmente, gli uomini di Ancelotti difficilmente perderanno ancora terreno.

Roma – Napoli: formazioni probabili

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Santon, Under, Antonucci, Perotti.

All.: Paulo Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.

A disp.: Ospina, Karnezis, Hysaj, Tonelli, Maksimovic, Mario Rui, Gaetano, Elmas, Younes, Llorente, Lozano.

All.: Carlo Ancelotti (squalificato) in panchina ci sarà Davide Ancelotti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062