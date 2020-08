Rossetti no transfert: il loro quasi integrale non utilizzo ha determinato un calo di borsa per i maggiori marchi di cosmetici. L’utilizzo dei dispositivi di protezione del nostro viso porta la quasi totalità delle donne a non voler indossare rossetti, specie se di quelli no transfert che seccano le labbra sotto la mascherina. Con il caldo meglio idratarsi per bene.

Rossetti no transfert: duro colpo per Estée Lauder

L’impennata nelle vendite dei rossetti aveva portato il marchio Estée Lauder a coniare il termine Rossetto Index, da riferire proprio a questo cosmetico. Per i rossetti, però, si parla di un calo delle vendite del 60% nei primi mesi di questo 2020. Il motivo del crollo delle vendite potrebbe essere dovuto anche al loro costo ( non irrisorio) che enfatizza l’inutile spreco di indossare il re dei cosmetici sotto le mascherine. Il danno per il nostro Paese è poi enorme. Proprio nel nord Italia è ubicato il maggior numero di imprese produttrici proprio di questo noto cosmetico. Le perdite per l’Italia ed il settore dei cosmetici non sono certo di poca rilevanza. Tra chi teme di trovarsi con il rossetto sbavato per le alte temperature sotto la mascherina e chi vuole evitare inutili sprechi, tempi duri per il make-up.

Rossetti no transfert: l’impennata del 2019 grazie alle Influencer

Il 2019 era stato l’anno dei rossetti. Kyle Jenner, nota Influencer appartenente alla nota famiglia delle Kardascian, aveva lanciato proprio un suo marchio di rossetti liquidi che l’aveva resa una delle donne più ricche di tutti i tempi. Sul social Instagram, le foto e le video recensioni delle Influencer su tali miracolose colorazioni semipermanenti pullulavano. La tendenza da qualche mese si è però invertita; oggi si punta più ad una pelle fresca e luminosa e a prodotti in grado di valorizzarla. Si tratta di una rotta che aveva, in parte, già preso piede prima del Corona-Virus, ma che con la pandemia è stata certamente resa più devastante per il settore.

L’eccezione che conferma la regola:

Con riferimento ai rossetti, era stato Leonard Lauder (presidente del marchio Estée Lauder) a coniare il termine rossetto Index. L’espressione voleva enfatizzare lo strano fenomeno per cui, in condizioni usuali del passato, più si vivevano periodi di crisi più si vendevano rossetti. Ciò è stato eclatante dopo l’episodio del crollo delle torri gemelle, momento in cui le vendite di tali cosmetici salirono dell’11 %. Purtroppo ciò non è accaduto in questa delicata fase sociale, in cui sotto la mascherina, le donne preferiscono sfoggiare labbra idratate e super naturali. Non resta che attendere per valutare quanto questo sarò incisivo per il settore dei cosmetici.

