Lunedì 2 dicembre 2019 si incrociano varie scadenze correlate alla rottamazione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione. Si ricorda che se si decide di non rottamare una o più delle cartelle inserite nella domanda di condono si verificano conseguenze irreversibili. Il debito residuo non può essere più rateizzato e l’ente di riscossione riprenderà le azioni esecutive. Molte le lettere arrivate in redazione sull’impossibilità di effettuare il pagamento. Rispondiamo ai nostri lettori.

La prima rata si può dilazionare?

Buongiorno, ho chiesto e ho ottenuto il pagamento di saldo stralcio e rottamazione di una cartella. Purtroppo, la mia situazione economica è peggiorata mi trattengono già un quinto x un’altra cartella e ho una bambina di tre anni con una invalidità…… chiedo : la prima rata tra l’altro appena arrivata è molto alta……non si può dilazionare almeno la prima rata? Cosa succede se non pago la prima rata…???? Come posso fare altrimenti visto che comunque VOGLIO pagare…???? Grazie e buona giornata

La risposta è negativa, non è possibile rateizzare la prima rata le scadenze sono fisse e devono essere rispettate. È ammessa una tolleranza di cinque giorni senza aggravio di interessi e sanzioni. Si potrà pagare entro il 9 dicembre 2019.

Se la prima rata non viene pagata, decade dall’agevolazione l’Agenzia delle Entrate procederà alla richiesta del debito comprensivo di interessi e sanzioni.

Pagato saldo e stralcio e rottamazione no, cosa succede

1) Ho pagato solamente il Saldo e stralcio. Cosa succede se non pago la Rottamazione Ter. Trattasi di crediti non più esigibili. Chiedo se i debiti compresi nel Saldo e stralcio vengono ugualmente estinti.

2) Buongiorno, mio marito ha aderito alla rottamazione ma la prima rata è veramente molto alta.3mila€ impossibile!! Se non paga che succede? Grazie per la disponibilità 😊

Risposta per entrambe le domande: Sono due procedure diverse, quindi se salda il saldo e stralcio i debiti inseriti in questa misura risultano conclusi. Mentre se non paga la rottamazione cartelle esattoriale, decade dal benefico e l’Agenzia provvederà al recupero del debito comprensivo di sanzioni e interessi.

Al mancato pagamento della rottamazione cartelle esattoriali, l’ente invia la notifica di intimazione al pagamento che include l’intero importo delle cartelle esattoriali oggetto di rottamazione comprensive di sanzioni e interessi, da pagare entro cinque giorni dalla notifica dell’atto.

Pignoramento del conto corrente

Buonasera, vorrei sapere come posso fare se non ho tutti i soldi previsti per pagare la 1rata scadenza 2 dic? Purtroppo mi hanno pignorato il conto e non ho soldi! Grazie per l’attenzione

Con l’adesione alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali è possibile interrompere il procedimento del pignoramento. Le consiglio di rivolgersi a un avvocato e presentare istanza al giudice per permetterle il pagamento della rata.

