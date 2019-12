Rottamazione cartelle esattoriali con contributi Inps, quali sono i tempi di accredito

Molti i contribuenti che con la rottamazione delle cartelle esattoriali hanno regolato i debiti con l’Inps pagando i contributi previdenziali senza sanzioni e interessi. Questi contributi sono validi a tutti gli effetti e alla scadenza dell’intera definizione agevolata, saranno accreditati ai fini pensionistici. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Tempi di accredito dei contributi INPS dopo la rottamazione

Buon giorno, nella rata che ho pagato all’ Agenzia delle entrate lunedì 9.dicembre nel saldo stralcio e Ter sono incluse anche le cartelle dei contributi INPS di 8 anni non pagati. Una volta pagate tutte le rate chi comunica al INPS il pagamento effettuato, dopo quanto tempo è come verranno fatti i calcoli? Ringrazio e aspetto la vostra risposta via mail, saluto.

Rottamazione ter e contributi

Dopo l’ultima rata della rottamazione ter, l’ente previdenziale procederà all’ accredito dei contributi previdenziali. Purtroppo, non si conoscono i tempi di accredito, sicuramente non saranno lunghi in quanto il pagamento è stato effettuato.

Molti i lettori che si sono rivolti agli uffici Inps per maggiori informazioni senza aver avuto nessun esito positivo. Si spera che l’ente emani un messaggio di chiarimento in merito, per sciogliere i vari dubbi sull’accredito dei contributi INPS inseriti nella rottamazione.

Consigliamo di leggere anche: Rottamazione e contributi inps, la pensione si può ricalcolare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube