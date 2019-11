Cosa fare nel caso in qui dopo l’adesione alla rottamazione cartelle esattoriali, non è arrivata nessuna comunicazione. Analizziamo cosa fare per avere una copia con i bollettini da pagare.

Rottamazione cartelle esattoriali: la comunicazione non pervenuta

Un lettore ci chiede: Salve, sono un contribuente il 30 aprile faccio richiesta di rottamazione ter ma non ho ricevuto nessuna risposta, cosa devo fare?

Analizziamo cosa è possibile fare in questi casi

Come richiedere una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

L’Agenzia delle entrate Riscossione ha creato un form sul suo portale che permette ai contribuenti di ricevere una copia della comunicazione di accoglimento o diniego della definizione agevolata detta “rottamazione cartelle esattoriali”. Questo sistema non necessita di pin o password, basta inserire alcuni dati: codice fiscale e casella di posta elettronica e-mail, dove si vuole ricevere la comunicazione. È possibile accedere da qui: Form richiesta comunicazione

Per chi invece è in possesso delle credenziali di accesso può scaricare direttamente dal portale alla sezione area riservata la copia della comunicazione.

Ricordiamo che è possibile accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con il Pin Inps.

Ti potrebbe interessare anche: Pace fiscale: come verificare lo stralcio delle cartelle

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube