Rottamazione cartelle esattoriali lo sconto è solo sugli interessi? Il calcolo

La rottamazione cartelle esattoriali con ultimo termine per il pagamento il 9 dicembre 2019 per effetto dei 5 giorni di tolleranza. La sorpresa e le difficoltà per molti contribuenti è stata l’importo delle rate da pagare; non si aspettavano un importo così elevato. Analizziamo la normativa per capire il calcolo effettivo dell’adesione agevolata.

Rottamazione cartelle esattoriali: lo sconto solo sulle spese e interessi, è corretto?

Buongiorno. Ho aderito alla rottamazione per una cartella di spese di avvocatura ma in realtà mi hanno solo tolto gli interessi che erano di circa €4000 tornando all’importo iniziale di € 6000, dilazionando, vorrei sapere per questo tipo di cartelle è normale questa procedura o avrei avuto diritto a un ulteriore sconto? Grazie

Carichi affidati all’Agenzia delle Entrate: calcolo

La rottamazione ter prevista nel decreto fiscale 2019 permette di far pace con il Fisco per i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2017. Aderendo a questa misura, il debito da corrispondere sarà privo di:

sanzioni;

interessi di mora (ricordiamo che attualmente il tasso di interesse è del 4,13%);

per i contributi previdenziali saranno eliminate somme aggiuntive e sanzioni.

Rottamazione cartelle esattoriali: qual è l’importo da versare?

L’importo che sarà versato per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter corrisponde:

somme a titolo di capitale e interesse affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione;

somme a titolo di aggio sulle somme elencate prima (sanzioni, interessi, spese per procedure esecutive, spese per notifica cartella, ecc.).

Come viene calcolato l’aggio?

Gli aggi da pagare vengono così stabiliti:

aggio dal 1° gennaio 20019 pari al 9 per cento per ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012;

aggio pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;

aggio pari al 6 per cento per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2015.

Conclusione

Come può verificare la procedura è corretta, nella rottamazione si paga il debito senza sanzioni e interessi.

Per approfondimenti su cosa succede se non si paga la rata della Rottamazione ter, consigliamo di leggere: Rata rottamazione cartelle esattoriale troppo alta, c’è tempo fino al 9 dicembre, cosa succede se non pago?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube