Sempre più dubbi e difficoltà incontrano i contribuenti con la scadenza della rottamazione cartelle esattoriali, precisiamo che la rata della rottamazione è scaduta il 2 dicembre pagabile entro il 9 dicembre per effetto dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa. Un lettore ci pone la seguente domanda: Mio marito ha un rimborso da parte delle agenzie delle entrate relativi ad un rimborso Iva……ma possiamo pagare entro il 9 con questo rimborso?

Compensazione rata rottamazione con rimborso IVA: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla possibilità della compensazione tramite un interpello in cui specifica che per i contribuenti che hanno aderito all’adesione agevolata sono sospese tutte le attività di riscossione intraprese con il pagamento della prima rata o unica soluzione.

Compensazione orizzontale è legittima solo se la rottamazione è regolare

Sempre nell’interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che operare la compensazione è un’arma a doppio taglio perché se si decade dalla rottamazione per il mancato pagamento di una sola rata o anche del pagamento oltre il limite dei 5 giorni ulteriori alla scadenza, la compensazione diventa illegittima e con conseguenze pesanti per il contribuente.

Quindi, per la compensazione bisogna valutare l’intera posizione debitoria del contribuente.

Le consiglio di chiedere consiglio al suo commercialista sulla fattibilità tenendo conto che la compensazione di solito viene operata nei limiti della scadenza, quindi il 2 dicembre. I cinque giorni sono di tolleranza ma comunque oltre la scadenza.

Ricordiamo che, se la rata della rottamazione pagabile come ultimo giorno utile il 09 dicembre, non viene pagata; si decade dai benefici della definizione agevolata e l”Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione dei debiti aumentati di interessi e sanzioni. Inoltre, non è possibile operare nessuna ulteriore rateizzazione dei debiti iscritti a ruoli e inseriti nella rottamazione, salve alcune eccezioni. Per approfondimenti su cosa potrà succedere consiglio di leggere anche: Rata rottamazione cartelle esattoriale troppo alta, c’è tempo fino al 9 dicembre, cosa succede se non pago?

